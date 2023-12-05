Мексика через брак коштів призупиняє депортацію нелегальних мігрантів. У 2023 році їх кількість була рекордною

Мексика призупиняє депортацію та переміщення мігрантів з огляду на брак коштів. Міграції до США через територію країни-сусіда стали рекордними в цьому році.
Про це йдеться в листі агентства від директора Франциско Гардуньо, пише Associated Press.
Міністерство фінансів Мексики призупинило виплати Національному інституту міграції через коригування бюджету на кінець року. Гардуньо наказав припинити будь-яку діяльність агентства, зокрема депортацію, яку влада офіційно називає «допомогою в поверненні», та оплату наземного транспорту для переміщення нелегальних мігрантів.
За даними уряду, цього року Мексика зафіксувала майже 590 тисяч нелегальних мігрантів на своїй території, що є рекордом за останні роки.
Водночас депортації з Мексики цьогоріч рекордно низькі — до жовтня 2023 року уряд депортував 51 тисячу мігрантів, порівняно зі 122 тисячами торік.
Кількість депортацій різко скоротилася в квітні, після пожежі в центрі утримання мігрантів, що навпроти кордону з Ель-Пасо, у штаті Техас.
Унаслідок пожежі загинуло 40 переміщених, ще 27 дістали поранення. Трагедія змусила імміграційне агентство тимчасово закрити десятки своїх центрів утримання.
Гардуньо та сімох інших чиновників звинуватили у смертельній пожежі.
Однак депортації знову почастішали в жовтні — тоді Мексика почала відправляти мігрантів назад до їхніх країн, здебільшого на Кубу та у Венесуелу.
«Із припиненням фінансування Мексика, ймовірніше, покладатиметься на солдатів Національної гвардії в питанні управління міграцією, цю місію службовці майже не готові виконувати», — сказав імміграційний аналітик Вашингтонського офісу з питань Латинської Америки Адам Айзаксон.
Він також зазначив, що через припинення депортацій протягом грудня можливе зниження побоювань мігрантів у Мексиці — їм буде легше дістатися кордону США.