Мексика через брак коштів призупиняє депортацію нелегальних мігрантів. У 2023 році їх кількість була рекордною

Міністерство фінансів Мексики призупинило виплати Національному інституту міграції через коригування бюджету на кінець року. Гардуньо наказав припинити будь-яку діяльність агентства, зокрема депортацію, яку влада офіційно називає «допомогою в поверненні», та оплату наземного транспорту для переміщення нелегальних мігрантів.

Про це йдеться в листі агентства від директора Франциско Гардуньо, пише Associated Press.

Мексика призупиняє депортацію та переміщення мігрантів з огляду на брак коштів. Міграції до США через територію країни-сусіда стали рекордними в цьому році.

За даними уряду, цього року Мексика зафіксувала майже 590 тисяч нелегальних мігрантів на своїй території, що є рекордом за останні роки.

Водночас депортації з Мексики цьогоріч рекордно низькі — до жовтня 2023 року уряд депортував 51 тисячу мігрантів, порівняно зі 122 тисячами торік.

Кількість депортацій різко скоротилася в квітні, після пожежі в центрі утримання мігрантів, що навпроти кордону з Ель-Пасо, у штаті Техас.

Унаслідок пожежі загинуло 40 переміщених, ще 27 дістали поранення. Трагедія змусила імміграційне агентство тимчасово закрити десятки своїх центрів утримання.

Гардуньо та сімох інших чиновників звинуватили у смертельній пожежі.

Однак депортації знову почастішали в жовтні — тоді Мексика почала відправляти мігрантів назад до їхніх країн, здебільшого на Кубу та у Венесуелу.

«Із припиненням фінансування Мексика, ймовірніше, покладатиметься на солдатів Національної гвардії в питанні управління міграцією, цю місію службовці майже не готові виконувати», — сказав імміграційний аналітик Вашингтонського офісу з питань Латинської Америки Адам Айзаксон.

Він також зазначив, що через припинення депортацій протягом грудня можливе зниження побоювань мігрантів у Мексиці — їм буде легше дістатися кордону США.