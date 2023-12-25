Апеляція залишила без змін запобіжний захід ексзаступнику голови Держспецзвʼязку Жорі

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід колишньому заступнику голови Держспецзв’язку Віктору Жорі. Його підозрюють у відмиванні держкоштів на 62 мільйони гривень.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

ВАКС залишив без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 25 мільйонів гривень застави.

Жора фігурує у справі про розкрадання понад 62 млн гривень держкоштів. Загалом у справі шість людей. Йдеться про закупівлю програмного забезпечення для Держспецзвʼязку у 2021—2022 роках. У САП стверджують, що ПЗ закупили за завищеними цінами, а різницю фігуранти вивели на рахунки підконтрольних компаній за кордоном, щоб легалізувати й поділити між собою.