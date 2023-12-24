Традицію приготування голубців визнали нематеріальною культурною спадщиною України від Одещини

Приготування українських голубців внесли до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України від Одещини.

Про це повідомив Одеський обласний центр української культури.

Голубці — це одна з основних страв місцевої кухні Одещини, яка, до того ж, поширена серед представників нацменшин, які мешкають на території області — наприклад серед болгар, молдован та гагаузів.

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«Для Одещини голубці не лише «конвертик» з капусти. На півночі регіону, на Кодимщині, під час приготування їх на весілля господині сідають по колу, співають народних та обрядових пісень і «крутять» голубці. Зазвичай це до 10 горщиків по 8—10 літрів», — зазначили в центрі культури.

У селі Глибочок поблизу Куяльницького лиману до начинки господині додають три види мʼяса, а тушкують голубці обовʼязково в томатному соку домашнього приготування. На півдні Одеської області в селі Орлівка голубці мають назву «cармале», що в перекладі з турецької означає «обмотувати». А в болгарському селі Городнє голубці мають ще іншу назву — «гушки». Їх, як і cармале, готують з пропареного листя винограду, однак начинка складається з рису чи булгуру з додаванням низки трав, зокрема, кропу, петрушки та мʼяти.