Ісландія приєдналася до двох коаліцій і виділила €340 тисяч на медичну допомогу Україні

Ісландія приєднується до двох коаліцій, що надають підтримку Україні, — IT-коаліції та Коаліції з розмінування. Країна також виділяє €340 тисяч через комплексний пакет допомоги НАТО для закупівлі медичних засобів для України.

Про це повідомило Міноборони України.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Ісландія надавала гуманітарну, економічну і безпекову підтримку Україні здебільшого через різні міжнародні організації — ООН, Світовий банк, НАТО тощо.