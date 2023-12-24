Росіяни обстріляли Херсон. Три людини загинули

Росіяни вночі обстріляли центральну частину Херсону. Через влучання артилерійського снаряда в житловий будинок загинули 87-річний чоловік і його 81-річна дружина, а ще один чоловік 52 років отримав вибухову травму, контузію і поранення ноги.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Також у Центральному районі міста під час розбору завалів знайшли тіло загиблого чоловіка, його особу встановлюють.
Загалом за минулу добу росіяни випустили 71 снаряд по Херсону. Вони поцілили в медичні установи, навчальний заклад і обʼєкти критичної інфраструктури — через це чотири людини загинули, а ще девʼять отримали поранення, серед них — дитина.
- Херсон і майже всю Херсонську область російські окупанти захопили на початку повномасштабного вторгнення. У листопаді 2022 року сили оборони України звільнили від російських окупантів правобережну частину Херсонської області разом з обласним центром. Після цього росіяни почали систематично обстрілювати Херсон та інші звільнені населені пункти регіону.