За ніч сили ППО знищили 14 із 15 російських дронів Shahed

Уночі сили ППО збили 14 із 15 запущених російських дронів Shahed. Їх знищили в межах Миколаївської, Кіровоградської, Запорізької, Дніпропетровської та Хмельницької областей.

Про це повідомили Повітряні сили.

Окупанти випустили 15 «шахедів» із району Приморсько-Ахтарська, що в росії.

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У Силах оборони півдня уточнили, що загалом на південному напрямку збили шість «шахедів»: чотири на Миколаївщині, один на Дніпропетровщині та один на Кіровоградщині. Влучань не допустили.