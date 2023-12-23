У Херсоні росіяни поцілили в багатоповерхівку

Протягом дня 23 грудня росіяни безперервно обстрілювали Херсон. Один з ворожих снарядів влучив у багатоповерхівку, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

У квартирі вибуховою хвилею були пошкоджені вхідні двері, тому власник не міг самостійно вийти. Його звільнили рятувальники.

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Також у Херсоні стався прорив на газових мережах. Спалахнула пожежа. Також під вогнем окупантів опинився медзаклад.

Увечері від російського удару постраждали п’ятеро людей. Трьом з них лікарі надали допомогу на місці. Двох чоловіків, 21 та 39 років, шпиталізували. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.