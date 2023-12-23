Американка з двома матками народила двох немовлят в різні дні

Американка Келсі Хетчер, яка має подвоєння матки, народила двічі за два дні. Загалом пологи тривали 20 годин.
Про це повідомляє BBC.
Пологи у Хетчер почалися на 39-му тижні. Одна дівчинка народилася 19-го, а друга 20 грудня. Першу доньку жінка народила самостійно, а іншу — за допомогою кесаревого розтину.
За словами медиків, дівчат можна назвати різнояйцевими близнюками. Зазвичай цей термін використовується, коли кожна дитина розвивається з окремої яйцеклітини.
«Зрештою, це було двоє немовлят в одному животі одночасно. Просто в них були різні квартири», — сказав лікар.
- Подвійна матка (uterus didelphys) — рідкісна вроджена аномалія, яку має 0,3% жінок. Така варіація запліднення, як у Келсі Хетчер, стається «один раз на мільйон випадків».