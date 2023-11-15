Американка з унікальною особливістю здоровʼя завагітніла у двох матках одночасно

Американка Келсі Хетчер, яка має подвоєння матки, завагітніла одночасно в кожній з них. За словами лікарів, така варіація запліднення стається «один раз на мільйон випадків».
Про це пише ABC News.
Жінка вже перенесла три вагітності — під час кожної з них вона виношувала лише одну дитину в одній матці. Під час четвертої вагітності 32-річна Келсі Хетчер дізналася, що вагітна близнюками, кожен з яких перебуває в окремій матці.
Причиною унікального запліднення могло стати те, що в кожній матці відбулася окрема овуляція — тобто дві яйцеклітини спустилися фалопієвими трубами. Сперматозоїди піднялися вгору по кожній матці й окремо запліднили клітини.
Пологи Келсі очікуються 25 грудня. Медики припускають, що діти можуть народитися з різницею в кілька хвилин або кілька днів. Вони вважатимуться різнояйцевими близнюками.
- Інженери з Барселони розробили робот для інʼєкції сперми, який автоматизує процес екстракорпорального запліднення. Науковці вважають, що використання такого робота може спростити та здешевити процедуру ЕКЗ для мільйонів родин. У 2023 році народилися перші діти, зачаті за допомогою такого робота.