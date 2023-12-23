У Києві викрили посадовця КМВА, який допомагав депутатам ухилятися від військової служби

Державне бюро розслідувань викрило одного з керівників Київської міської військової адміністрації на допомозі столичним депутатам ухилятися від військової служби.

Про це пише пресслужба ДБР і Офісу генпрокурора.

Підозрюваний незаконно направляв депутатів із військової частини нібито у відрядження до військової адміністрації Києва. Так він «допоміг» трьом депутатам та одному з їхніх помічників.

Також їм сприяв командир військової частини Тероборони, де чоловіки мали служити за мобілізацією.

Протягом року депутати та помічник не зʼявлялися на військову службу, але гроші отримували. Їм повідомили про підозру в ухиленні ще влітку (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 КК У), а тепер підозру отримав і посадовець КМВА. Йому загрожує до 10 років увʼязнення.