Сили ППО знищили 9 із 9 дронів Shahed за ніч

Протиповітряна оборона збила девʼять російських дронів Shahed із девʼяти в межах Одеської та Хмельницької областей у ніч з 22 на 23 грудня.

Про це повідомили Повітряні сили.

Російські окупанти почали атаку ударними безпілотниками з районів Балаклави, що у Криму, та Приморсько-Ахтарська, що в росії.

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На Одещині після збиття ворожих дронів вибухова хвиля пошкодила скління одного з навчальних закладів. Обійшлося без загиблих і постраждалих, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

У Силах оборони півдня уточнили, що сім дронів збили саме на Одещині.