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Зенітки Gepard, боєприпаси та дрони. Німеччина передала нову військову допомогу Україні

Автор:
Олександра Опанасенко
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Німеччина передала Україні нову партію зброї, зокрема додаткові зенітні системи Gepard, повідомила пресслужба уряду Німеччини.

Так, Німеччина передала:

  • 10 БпЛА Vector;
  • боєприпаси для Leopard 2A6;
  • два тягачі HX81;
  • пʼять напівпричепів HX81;
  • вісім вантажівок Zetros;
  • дві машини розмінування WiSENT 1 MC;
  • дві машини прикордонної охорони;
  • вісім транспортних засобів;
  • дві системи захисту звʼязку AMPS для вертольотів;
  • 2 500 снарядів калібру 155 мм;
  • 25 536 снарядів калібру 40 мм для автоматичних гранатометів.

Поставки здійснюються зі складів промисловості та фінансуються німецькими фондами для зміцнення потенціалу безпеки.