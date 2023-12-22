У школах найближчим часом чергуватимуть 500 поліцейських

У межах нововведеного комплексу заходів для посилення безпеки в навчальних закладах поліцейських залучають до служби у школах. Уже найближчим часом 500 правоохоронців чергуватимуть в українських школах.
Про це премʼєр-міністр України повідомив під час свого виступу на засіданні Кабміну.
За його словами, поліцейські забезпечать охорону правопорядку, взаємодію з адміністраціями шкіл і пропускний режим.
«Разом зі створенням надійних і комфортних укриттів це один із ключових елементів підвищення безпеки освітнього процесу», — наголосив премʼєр.
- 7 грудня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що МВС впроваджує комплекс заходів для формування безпечного освітнього середовища. У межах цього проєкту в кожному навчальному закладі будуть металошукачі, рамки та поліцейські.