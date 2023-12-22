У Китаї на літературному конкурсі перемогла книга, повністю написана штучним інтелектом

Професор журналістики Пекінського університету Цінхуа Шень Ян написав науково-фантастичну книгу, яка перемогла в конкурсі наукової фантастики в провінції Цзянсу. Проте, як виявилося, Шень Ян написав книгу за допомогою штучного інтелекту.

Про це пише South China Morning Post.

Роман містить майже 40 тисяч символів. Він називається The Land of Machine Memories і описує пригоди героїні Лі Сяо, яка прагне відновити втрачені спогади зі свого реального життя в метавсесвіті. За словами Шень Яна, всю його роботу створив штучний інтелект усього за три години — навіть план роману, ілюстрації і псевдонім автора. Шень Ян спеціально відправляв штучному інтелекту підказки, щоб той створював текст у стилі письменника Франца Кафки.

Шень Ян відправив на конкурс уривок з 6 000 символів, проте не сказав журі, що це написав штучний інтелект — хотів подивитися на їхній вирок та показати, що будь-хто може писати хорошу літературу за допомогою ШІ. Варто зазначити, що правила конкурсу прямо не забороняють використання штучного інтелекту.

Незважаючи на вручену Шень Яну нагороду, судді погодилися, що The Land of Machine Memories не можна опублікувати в такій редакції — текст потребує значних правок. Директорка редакційного відділу видавництва «Народна література» Фу Ручу застерігає використовувати штучний інтелект в літературі, адже це може загрожувати авторському праву. А один із членів журі заявив, що література, створена ШІ, стане або короткочасним явищем в історії, про яке скоро забудуть, або навпаки — буде серйозним конкурентом для письменників майбутнього.