Бразильське місто Порту-Алеґрі ухвалило постанову, повністю написану ChatGPT

Чиновники бразильського міста Порту-Алеґрі ухвалили першу в країні постанову, яку повністю написав штучний інтелект — при цьому член міської ради Раміро Росаріо, який подав її на ухвалення, зізнався в походженні документа лише зараз.

Про це пише Associated Press.

Росаріо за допомогою ChatGPT створив текст постанови, яка запобігає стягненню плати за заміну лічильників води, якщо їх вкрали. Він представив документ у місцевій раді, не зробивши жодної зміни в тексті та не повідомивши депутатів про те, що його створив штучний інтелект.

«Якби я розкрив це раніше, цю пропозицію точно не винесли б на голосування. Було б несправедливо по відношенню до населення ризикувати тим, що проєкт не схвалять лише тому, що його написав штучний інтелект», — сказав Росаріо. Рада із 36 членів ухвалила постанову одноголосно, а 23 листопада вона набула чинності.

Незабаром Росаріо похвалився походженням ухваленого документа у своїх соціальних мережах. Президент міської ради Порту-Алеґрі Гамільтон Соссмаєр заявив, що це «небезпечний прецедент». При цьому сам Росаріо стверджує, що навмисно не повідомив депутатам про деталі створення постанови, адже хотів розпалити дискусію у світі — він стверджує, що людство переживає «нову технологічну революцію».