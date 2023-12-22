Стрілянина в університеті Праги: студент-стрілець до нападу міг вбити ще двох людей

Чеського студента, який 21 грудня в центрі Праги в університеті влаштував стрілянину, перевіряють на причетність до вбивства чоловіка та його двомісячної дитини, які гуляли лісом поблизу столиці тиждень тому.

Як пише Yle, поліція провела обшуки в помешканні студента в селищі Хостунь. Знайдені докази свідчать про його причетність до цієї справи.

Що відомо про стрільця

Як повідомляють Novinky та Іdnes, стрілянину на філософському факультеті Карлового університету влаштував один зі студентів факультету мистецтвознавства, 24-річний Давид Козак. Він прийшов у заклад з гвинтівкою і відкрив вогонь з даху. Перед цим він заблокував кабінет меблями, щоб до нього не дісталися швидко.

Перед атакою він убив свого батька в місті Кладно. Поліція вивчає неперевірену інформацію про можливий звʼязок стрільця з акаунтом у соцмережах, який надихався масовими розстрілами в росії.

За оновленими даними, через атаку Козака на університет загинули 14 людей і 25 отримали поранення.