В університеті Праги сталася стрілянина. Поліція повідомляє про загиблих та поранених

У Празі в одному з закладів освіти сталася стрілянина. Поліція попередньо повідомляє про загиблих та велику кількість поранених.

Наразі вся площа Яна Палаха й прилегла територія повністю перекриті правоохоронцями.

Поліція стверджує, що стрілка вже ліквідували. Місцеві медіа публікують його фотографії — він стріляв у людей з балкону університета.

Мер Праги Богуслав Свобода пише, що стрілянина сталась у приміщенні факультету мистецтв Карлового університету. Студентів і працівників факультету продовжують евакуювати. Наразі деталі події уточнюють.

Понад пʼятнадцять людей загинули, повідомив на пресконференції президент поліції Мартін Вондрачек.

За інформацію Міністерства закордонних справ України, інформація про постраждалих українців внаслідок стрілянини не надходила. На подію відреагував і президент України Володимир Зеленський — він висловив співчуття сімʼям загиблих та постраждалим.