Генштаб: Російська армія знову втратила понад тисячу окупантів за добу

Минулої доби російська армія втратила приблизно 1 080 військових, 9 танків, 18 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи. Загалом на війні в Україні вже загинули 351 350 росіян.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Уночі проти 22 грудня російські окупанти атакували Україну 28 дронами Shahed. Сили ППО знищили 24 з них.

Минулої доби українські оборонці відбили 19 атак ворога в районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Також 4 атаки ворога поблизу Тернева на Донеччині. Ще 7 атак відбили біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.

Окупанти все ще намагаються оточити Авдіївку. Сили оборони відбили 22 атаки противника східніше Новокалинового, Новобахмутівки та Авдіївки, а також 13 атак в районах Первомайського на Донеччині.

У районах Мар’їнки та Новомихайлівки українські оборонці відбили 15 атак.

Крім того, Сили оборони відбили ще 7 атак противника біля Роботиного і Вербового на Запоріжжі.

Українська авіація минулої доби вдарила по 16 районах зосередження російських військ і по зенітно-ракетному комплексу ворога.

Підрозділи ракетних військ уразили 5 районів зосередження окупантів, склад боєприпасів та 6 артилерійських засобів ворога.