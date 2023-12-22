У Києві збільшилася кількість постраждалих через нічну атаку

У Солом’янському районі Києва після нічної атаки постраждали двоє людей. У них забої мʼяких тканин і різані рани. Одного пораненого госпіталізували.

Про це повідомили в КМВА.

У багатоповерхівці зайнялася пожежа на верхніх поверхах, у трьох квартирах часткове руйнування стін, ще в трьох — вибито вікна.

У Дарницькому районі через падіння уламків дрона виникла пожежа у двоповерховому приватному будинку. Постраждалих немає.

В Голосіївському районі також впали уламки ворожого безпілотника — без руйнувань і постраждалих.