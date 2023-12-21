Шортліст премії «Оскар»: український фільм «20 днів у Маріуполі» номінували у двох категоріях

Український документальний фільм «20 днів у Маріуполі» режисера Мстислава Чернова потрапив до короткого списку номінантів на премію «Оскар» Американської академії кінематографічних мистецтв і наук.
Робота потрапила одразу до двох категорій: «Документальний повнометражний фільм» і «Міжнародний повнометражний фільм». За звання кращої документалки «20 днів» позмагається із стрічками «Американська симфонія», «Аполонія, Аполонія», «За межею утопії», «Чотири доньки» та «Вбити тигра». У категорії «Міжнародний повнометражний фільм» робота Чернова конкуруватиме з марокканською стрічкою «Мати всієї брехні», ісландською «Земля Бога» та японською «Ідеальні дні».
Стрічку створили міжнародні журналісти Associated Press, які залишалися в оточеному окупантами Маріуполі та зафільмували облогу міста від самого нападу російських військ уранці 24 лютого 2022 року.
- Церемонія нагородження 96-ї премії «Оскар» відбудеться в ніч на 11 березня. Вона традиційно пройде в театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі. Ведучим церемонії стане американський комік Джиммі Кіммел. Для нього це буде вже вчетверте: вперше це сталося у 2017 році, а далі Кіммел виходив на сцену головної кінопремії світу у 2018 та 2023 роках.