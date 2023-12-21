Розслідування встановило понад 2 тисячі жертв сексуального насильства з боку Іспанської католицької церкви

Розслідування сексуального насильства над дітьми з боку духовенства та нецерковного персоналу Іспанської католицької церкви виявило 1 383 скарги та 2 056 жертв. Це дані станом на грудень 2023 року.

Про це пише Reuters.

Результати збирає юридична фірма Cremades. Відомі на сьогодні вона помістила в більш ніж 1000-сторінковий звіт. Однак дані ніколи не будуть остаточними: деякі випадки насильства відбулися давно, а деякі люди не хочуть розповідати про пережите.