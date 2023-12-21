Росіяни скинули авіабомби на шахти Торецька — три людини загинули

Росіяни скинули на Торецьк Донецької області авіабомби. Троє чоловіків 41, 42, 45 років загинули, ще пʼятеро людей поранені.

Про це повідомили Донецька обласна прокуратура та Міністерство внутрішніх справ.

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Дві бомби влучили по території однієї з шахт Торецька — загинула одна людина, ще двоє дістали поранення. Підприємство зараз знеструмлене. Під землею перебували 32 гірники, зараз їх підняли на поверхню.

На територію іншої шахти влучили ще дві авіабомби. Двоє людей загинули, троє - поранені. Внаслідок ударів пошкоджені адміністративні будівлі та обладнання.