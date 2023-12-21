Ексдепутатці від ОПзЖ Наталії Королевській оновили підозру. Її незадеклароване майно оцінили у 13 млн грн

Колишній народній депутатці від забороненої фракції «Опозиційна платформа — За життя» Наталії Королевській оновили підозру щодо недекларування нерухомості у Київській області та в росії.

Як повідомляє Національне антикорупційне бюро України, за даними правоохоронців вартість її майна і землі значно дорожча — не понад 4,3 мільйона гривень, а 13 мільйонів гривень.

У декларації за 2020 рік вона не задекларувала дві земельні ділянки в Київській області сукупною площею понад 0,8 га та майно у росії — будинок площею 120,1 кв. метра та земельну ділянку площею 1,13 га. Оскільки вартість майна вже вища, то це підпадає під нову кваліфікацію — ч. 2 ст. 366-2 КК України (умисне декларування завідомо недостовірних відомостей).

Королевській, яка з 15 червня 2023 року у розшуку, загрожує до 2 років позбавлення волі.