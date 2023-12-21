Суд ЄС скасував санкції 2021 року проти Віктора Януковича та його сина Олександра

Суд Європейського Союзу задовольнив позов експрезидента України Віктора Януковича та його сина Олександра, скасувавши санкції, запроваджені проти них Радою ЄС 4 березня 2021 року.

У рішенні суду йдеться про те, що коли Януковичів вносили до санкційних списків, Рада як слід не перевірила надані Україною підстави, за якими запроваджували обмежувальні заходи.

Адвокати експрезидента стверджували, що вирок українського суду проти нього за державну зраду був політично вмотивованим і процесуально несправедливим.

Водночас проти Януковичів діє інше санкційне рішення ЄС від серпня 2022 року, тож їм досі заборонено користуватися активами в Євросоюзі та вʼїжджати на його територію.

Останніми роками Євросоюз почав знімати обмеження з чиновників часів президентства Януковича через недостатні докази проти них від українського слідства. У санкційному списку залишилося семеро з 18, зокрема й Віктор Янукович.

У вересні 2022 року суд Євросоюзу скасував рішення Ради Євросоюзу за 2019 та 2020 роки, через що Рада ЄС виключила Януковичів і санкційного списку.