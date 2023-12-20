Російський олігарх Абрамович програв суд щодо зняття санкцій ЄС

Російський мільярдер Роман Абрамович програв судовий процес щодо скасування санкцій Європейського Союзу після вторгнення росії в Україну.
Про це повідомляє Reuters.
Суд також відхилив вимоги Абрамовича про компенсацію, відзначивши його причетність до діяльності російської сталеливарної компанії Evraz і той факт, що сталь була основним джерелом доходу для російського уряду.
- Роман Абрамович, який також має ізраїльське і португальське громадянство, є колишнім власником англійського футбольного клубу «Челсі». Forbes оцінює його статки в $9,2 мільярда. У 2022 році Абрамович, як російський олігарх, потрапив під санкції через війну рф проти України. Олігарх оскаржив це рішення в суді.
- У травні 2022 року російський олігарх Роман Абрамович продав ФК «Челсі», щоб команда не потрапила під санкції, які чекали на самого олігарха. Американський мільярдер Тодд Болі заплатив за клуб £2,5 мільярда, з яких після витрат, повʼязаних із транзакцією, залишилося £2,3 мільярда ($2,9 мільярда). Абрамович «хотів, щоб виручені кошти передали благодійному фонду для потреб постраждалих із росії та України». Натомість уряд Великої Британії планує передати ці гроші лише до новоствореного фонду допомоги постраждалим від війни в Україні