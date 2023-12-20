Російський олігарх Абрамович програв суд щодо зняття санкцій ЄС

Російський мільярдер Роман Абрамович програв судовий процес щодо скасування санкцій Європейського Союзу після вторгнення росії в Україну.

Про це повідомляє Reuters.

Суд також відхилив вимоги Абрамовича про компенсацію, відзначивши його причетність до діяльності російської сталеливарної компанії Evraz і той факт, що сталь була основним джерелом доходу для російського уряду.