Додаткове місце у фіналі Нацвідбору на «Євробачення-2024» отримала ANKA

Українці обрали в застосунку «Дія» 11-го фіналіста Національного відбору на «Євробачення-2024». Найбільшу кількість голосів — 80 944 (26,78%) — отримала ANKA з піснею «Палала».

Переможницю оголосив суспільний мовник, що є організатором «Євробачення» в Україні.

Глядацьке онлайн-голосування тривало з 15 до 21 грудня. За цей час свій голос віддали понад 300 тисяч українців.

Тепер повний список фіналістів виглядає так:

alyona alyona & Jerry Heil — “Teresa & Maria”;

ANKA — «Палала»;

Drevo — “Endless chain”;

INGRET — “Keeper”;

MÉLOVIN — “DREAMER”;

NAHABA — “GLASSS”;

NAZVA — “Slavic English”;

SKYLERR — “Time is running out”;

YAGODY — “Tsunamia”;

YAKTAK — “Lalala”;

Ziferblat — “Place I Call Home”.

Фінал Нацвідбору пройде 3 лютого 2024 року у форматі телевізійного концерту. Переможця або переможницю визначать за результатами голосування журі та глядачів. Склад журі фіналу українці оберуть шляхом онлайн-голосування.