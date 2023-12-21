Генштаб: У війні проти України загинули понад 350 тисяч російських окупантів

Минулої доби російська армія втратила приблизно 1 080 військових, 14 танків, 31 бойову броньовану машину, 20 артилерійських систем. Загалом на війні в Україні вже загинули 350 270 росіян.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Українські оборонці відбили 16 атак ворога в районах Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки. Також відбито 7 атак противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки на Донеччині. Ще 13 атак відбито поблизу Білогорівки Луганської області та східніше Тернева, Спірного Донецької області.

Окупанти все ще намагаються оточити Авдіївку. Сили оборони України відбили 14 атак противника в районах Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 22 атаки біля Сєверного, Первомайського й Невельського Донецької області.

У районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки українські оборонці відбили 10 атак.

Крім того, Сили оборони відбили ще 6 атак противника біля Роботиного і Новопокровки на Запоріжжі.

Українська авіація минулої доби вдарила по 16 районах зосередження російських військ і по зенітно-ракетному комплексу ворога. Також сили ППО знищили керовану ракету Х-59.

Ракетні війська вразили 5 районів зосередження військ, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та 6 артилерійських засобів противника.