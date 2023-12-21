Півтора мільйона грн фонду «Повернись живим» і 800 тисяч — «Таблеточкам». Кого підтримав Bolt у 2023 році

Від початку повномасштабного російського вторгнення Bolt постійно допомагає українцям — компанія підтримує волонтерські проєкти й надає гуманітарну допомогу. Ось найголовніші ініціативи у 2023 році.

1 500 000 гривень фонду «Повернись живим»

В межах кампанії «Подяка» Bolt спільно з Visa переказали фонду «Повернись живим» півтора мільйона гривень. «Сьогодні важливо не лише підтримувати волонтерські проєкти організацій і фондів, які допомагають наближати перемогу, а й впроваджувати культуру благодійності. Бренди, яким довіряють в усьому світі, мають створювати цінність під час війни», — пояснив Сергій Костя, маркетинг-директор Bolt у країнах Східної Європи.

800 000 гривень для онкохворих дітей

Bolt у партнерстві з Visa передали 800 тисяч гривень для підопічних благодійного фонду допомоги онкохворим дітям «Таблеточки». Кошти зібрали в межах кампанії «Небайдужі». «Допомога від бізнесу — це сили для боротьби з раком для сотень українських дітей. Дякуємо вам, що захищаєте їхнє право на щасливе і здорове дитинство», — подякувала Світлана Пугач, директорка зі стратегічних партнерств фонду.

Ініціатива щодо запобігання насильству

Компанія Bolt і ​​громадська організація «Ла Страда — Україна» реалізували кілька спільних ініціатив: розробили інструкції з порадами про те, як діяти в ситуаціях прояву насильства; у застосунку Bolt з’явилася можливість звернутися на гарячу «Ла Страда — Україна»; для водіїв провели тренінги з попередження насильства.

«Попри повномасштабну війну, в Україні залишається багато невирішених проблем, які ігнорувати не можна. Ми впевнені, що наші спільні ініціативи сприятимуть попередженню насильства та створять безпечніше середовища для всіх користувачів», — зазначив Сергій Павлик, керівник сервісу Bolt.

Протягом року Bolt також реалізував ініціативи з «Укрзалізницею» та Visa, з Lviv Urban Forum та Європейським тижнем мобільності. А загалом цьогоріч Bolt у партнерстві з Visa здійснив вісім проєктів.