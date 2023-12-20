Розслідування: Новий глава поліції Київщини підпадав під люстрацію і не мав права працювати в держорганах до 2024 року

Нового очільника поліції Київщини Анатолія Щадила мали звільнити, оскільки він підпадав під люстрацію і не мав права працювати в держорганах до жовтня 2024 року. Утім зараз чоловік продовжує обіймати посади в поліції.

Про це йдеться в розслідуванні hromadske.

Журналісти також дізнались, що Щадило має під Києвом 50 соток землі, на території якої розташувався його маєток на 250 квадратів з лазнею, тенісним кортом та елінгом.

Цей маєток Щадило будував у 2014—2017 роках, під час роботи заступником голови міліції Волинської області Олександра Терещука.

У декларації Щадило вказав іще три ділянки майже на 50 соток у селі Проців під Києвом вартістю 300 тисяч гривень. Єдиним поясненням такої дешевої вартості землі може бути її формальне призначення — якщо ці землі були для індивідуального або колективного садівництва та не призначені для забудови.

Утім hromadske виявило на землі Щадила лазню, елінг, гостьовий будинок, тенісний корт, гараж та власний пірс.

Скільки насправді Щадило тоді витратив на маєток — оцінити складно. Будинки, наближені до такого маєтку за метражем і оздобленням, зараз коштують приблизно 10—15 мільйонів гривень, кажуть журналісти.

Родині генерала також належать квартири в центрі Києва, паркомісця, земельні ділянки в передмісті та два човни.

Зокрема, його дружині Ірині Щадило належить двокімнатна квартира в серці столиці, на вулиці Січових стрільців. Її вона придбала у 2011 році менш ніж за 100 тисяч гривень — така інформація міститься в реєстрі прав на нерухоме майно. Щадило тоді працював у податковій міліції Києва.

Насправді, вартість одного квадратного метра у столиці в 2011 році стартувала від $1 800, на той час долар коштував вісім гривень. Навіть без урахування розташування будинку та його статусу памʼятки архітектури місцевого значення, мінімальна вартість оселі на той час перевищувала мільйон гривень.

Крім того, Анатолій Щадило захоплюється водним транспортом. У його власності є катер SILVER HAWK 540, куплений у 2007 році та задекларований за 50 тисяч гривень. Утім, зараз подібні човни коштують $20 тисяч.

Ще один плавзасіб, зареєстрований на Анатолія Щадила у державному реєстрі судноплавства України, але не внесений у його декларацію, — човен Islamorada 21. Зараз такий можна купити за €24 тисячі.

Усе це майно ніяк не пояснити зарплатою генерала: офіційні доходи родини Щадила за чотири роки (2017—2020) не сягнули 2,5 мільйона гривень. Їх заледве б вистачило на одну квартиру в Києві.

hromadske звернулося до Анатолія Щадила з питанням про те, скільки коштувало все це майно та звідки на нього взялися кошти. Генерал пообіцяв надати відповідь у письмовому вигляді.