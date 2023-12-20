СБУ повідомила про підозру керівникам ЦВК рф, які проводили «вибори» на окупованих територіях України

Служба безпеки заочно повідомила про підозру керівникам ЦВК рф за проведення псевдовиборів у тимчасово окупованих регіонах України.

Голова ЦВК рф Елла Памфілова організувала масштабну фальсифікацію результатів незаконних виборів на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей цієї осені.

СБУ

До цього Памфілова також залучила двох своїх підлеглих — кремлівського політтехнолога Павла Андреєва, якого у 2021 році призначили представником російської ЦВК, та його колегу Людмилу Маркіну. Вони брали участь у створенні окупаційних «тервиборчкомів» і штучній «легітимізації» фейкового плебісциту.

Андреєв і Маркіна створювали псевдовиборчі установи в захопленій частині України і залучали до їхнього складу місцевих колаборантів. Після проведення зрежисованих «виборів» підлеглі Памфілової особисто засвідчували сфабриковані результати.

Сама Памфілова фінансувала окупаційні «виборчкоми», зокрема «зарплати» їхніх представників та витрати на виготовлення бюлетенів. Крім того, за її дорученням Андреєв створював публічну видимість «виборчого процесу» в окупованих районах України — він організовував постановочні сюжети для росзмі, в яких імітували масовість учасників «голосування», і зрежисовані коментарі місцевих жителів нібито на підтримку кремлівських «кандидатів».

Російські посадовці отримали підозри за такими статтями:

ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни, вчинені за попередньою змовою групи осіб);

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинені за попередньою змовою групи осіб).

Оскільки фігуранти перебувають на території рф, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти України.