Запуск електронного реєстру військовозобовʼязаних значно спростить процес мобілізації. Як саме

Запуск електронного реєстру військовозобовʼязаних значно спростить процес мобілізації в Україні. Електронний реєстр військовозобовʼязаних «Оберіг», який працює зараз, поки що не синхронізований з іншими державними реєстрами.

Про це заявив начальник служби звʼязків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в інтервʼю «РБК-Україна».

Коли відповідний законопроект ухвалять, це синхронізує різні чинні бази даних — отже, відпаде необхідність роздавати повістки в громадських місяцях.

«І ми будемо бачити, наприклад, що громадянин був зареєстрований у Києві, але зараз працює у Львові, тому що податок з його зарплати — ПДФО — сплачується у Личаківський район міста Львова. Відповідно, тоді буде просто звернення до власника його підприємства будь-якої форми власності про те, що цьому громадянину необхідно зʼявитися у Личаківський ТЦК міста Львова. І керівник підприємства буде зобовʼязаний особисто доставити військовозобовʼязаного до ТЦК СП», — розповів Фітьо.

Наразі дані, які були в паперовому вигляді, перенесені в електронний. Це дає можливість побачити особову справу, наприклад, в іншому ТЦК іншого регіону, але поки що немає синхронізації даних з іншими державними реєстрами.

Крім того, електронний реєстр спростить мобілізацію ресурсів — як людських, так і транспортних.