Рада підтримала зміни до закону «Про адміністративну процедуру» в першому читанні

Верховна Рада України ухвалила євроінтеграційний законопроєкт № 10161 у першому читанні.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
За це рішення проголосували 318 парламентарів.
Зміни допомагають імплементувати закон «Про адміністративну процедуру». Ухвалення закону має наблизити Україну до стандартів Євросоюзу та покращити якість комунікації держави з громадянами, зокрема усунути бюрократію і дати людям можливість брати участь у розгляді справ, які їх стосуються.
- Закон «Про адміністративну процедуру» впроваджує нові загальні правила взаємодії адміністративних органів з громадянами й бізнесом. Це один із законів в історії України, який чекав на ухвалення понад 20 років. Його почали розробляти в 1998 році.
- Верховна Рада ухвалила законопроєкт 16 листопада 2021 року. Очільник парламенту Руслан Стефанчук підписав цей закон 22 листопада 2021 року.
- Однак 9 грудня президент Зеленський повернув до Верховної Ради законопроєкт «Про адміністративну процедуру» зі своїми пропозиціями. Серед іншого, Зеленський вважав за необхідне уніфікувати процедури розгляду і вирішення адміністративних справ відповідно до Конституції.