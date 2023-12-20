Зеленський призначив нового свого представника у Верховній Раді

Президент Володимир Зеленський указом № 823/2023 призначив народну депутатку від «Слуги народу» Галину Михайлюк своєю представницею у Верховній Раді.

Вона замінить на посаді Федора Веніславського, якого звільнили на початку грудня. Тоді Веніславський пояснював, що узгодив це з президентом, оскільки зайнятий військовими проєктами і не встигає.

Михайлюк — заступниця голови комітету Ради з питань правоохоронної діяльності та співголова депутатських груп у Раді з міжпарламентських зв’язків з Японією та Австралією. Також вона член делегації в Парламентській асамблеї НАТО і член комісії з питань правової реформи при президентові. Раніше була радницею з питань підготовки законів Консультативної місії Європейського Союзу в Україні з 2015 по 2019 рік.