Генштаб: У війні росії проти України вже загинули понад 349 тисяч росіян

Минулої доби російська армія втратила приблизно 890 військових, 16 танків, 23 бойові броньовані машини, 16 артилерійських систем. Загалом на війні в Україні вже загинули 349 190 росіян.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Українські оборонці відбили шість атак в околицях Серебрянського лісництва на Луганщині й Тернева на Донеччині. Також українські воїни відбили 12 атак противника біля Богданівки, Андріївки та Кліщіївки. Три атаки відбито в околицях Синьківки (Харківська область).

Окупанти все ще намагаються оточити Авдіївку. Сили оборони України відбили 26 атак на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки і ще 9 атак на південь від Сєверного, Первомайського і Невельського на Донеччині.

Сили оборони України продовжують стримувати ворога в околицях Красногорівки, Марʼїнки та Новомихайлівки. Українські захисники відбили 13 атак у тому районі.

Крім того, Сили оборони відбили ще 12 атак противника біля Роботиного і Новопокровки на Запоріжжі.

Українська авіація шість разів вдарила по районах зосередження російських військ, озброєння та військової техніки.

Українські ракетні війська уразили три райони концентрації військ, озброєння та військової техніки, командний пост, три артилерійські системи та чотири склади боєприпасів окупантів.