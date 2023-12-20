Сили ППО знищили 18 із 19 дронів Shahed над Україною

Сили ППО знищили 18 із 19 дронів Shahed, які росія запустила з окупованого Криму.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Безпілотники знищили над Одеською, Херсонською, Дніпропетровською, Вінницькою, Хмельницькою, Київською, Чернігівською та Кіровоградською областями.

Крім того, окупанти вдарили двома зенітними керованими ракетами С300 по Харківщині. Їх запустили з Бєлгородської області рф. Попередньо, ніхто не постраждав. За словами мера Харкова Ігоря Терехова, росіяни били ракетами по території одного з транспортних депо.