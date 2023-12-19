У чат-боті зі ШІ Copilot від Microsoft можна буде створювати музику

Чат-бот від Microsoft на основі штучного інтелекту Copilot може створювати пісні завдяки інтеграції з музичною нейромережею Suno.

Про це пише Microsoft Bing.

Користувачі можуть ввести підказки в Copilot, наприклад «створи поп-пісню про веселу подорож з родиною», і Suno перетворить ідею на музику. З одного речення зʼявиться повна пісня зі словами, інструменталом і співом.

Отримати доступ до чат-бота з інтеграцією з Suno можна після запуску Microsoft Edge й увімкнення плагіна Suno.

«Ми віримо, що це партнерство відкриє нові горизонти для творчості та розваг, зробивши створення музики доступним для кожного», — пишуть у блозі Microsoft Bing.