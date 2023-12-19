У чат-боті зі ШІ Copilot від Microsoft можна буде створювати музику

Чат-бот від Microsoft на основі штучного інтелекту Copilot може створювати пісні завдяки інтеграції з музичною нейромережею Suno.
Про це пише Microsoft Bing.
Користувачі можуть ввести підказки в Copilot, наприклад «створи поп-пісню про веселу подорож з родиною», і Suno перетворить ідею на музику. З одного речення зʼявиться повна пісня зі словами, інструменталом і співом.
Отримати доступ до чат-бота з інтеграцією з Suno можна після запуску Microsoft Edge й увімкнення плагіна Suno.
«Ми віримо, що це партнерство відкриє нові горизонти для творчості та розваг, зробивши створення музики доступним для кожного», — пишуть у блозі Microsoft Bing.
- На початку грудня компанія Microsoft зробила чат-бот на основі штучного інтелекту Copilot доступним для всіх. Раніше він був відомий як Bing Chat.
- У серпні Meta випустила нову модель штучного інтелекту з відкритим кодом під назвою AudioCraft, яка дозволяє створювати музику та звуки за допомогою текстових підказок.