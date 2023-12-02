Microsoft зробив чат-бот зі ШІ Copilot доступним для всіх

Компанія Microsoft зробила чат-бот на основі штучного інтелекту Copilot доступним для всіх. Раніше він був відомий як Bing Chat.
Про це повідомив начальник відділу проєктування і продуктів для Bing Жорді Рібас.
Чат-бот Copilot тепер доступний 105 мовами у 169 країнах у всіх сучасних браузерах на комʼютерах і мобільних пристроях.
Microsoft продовжить запускати нові функції в чат-боті та покращувати його, зважаючи на відгуки користувачів.
- У серпні Microsoft анонсувала, що чат-бот Bing на основі штучного інтелекту буде доступний в усіх браузерах, зокрема на мобільних пристроях. Bing AI — це фактично пошукова система на основі штучного інтелекту. Microsoft інтегрує її у свої продукти й експериментує з рекламою в боті.