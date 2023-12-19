У «Дії» незабаром зʼявиться інтерактивна мапа укриттів

У застосунку «Дія» незабаром зʼявиться інтерактивна мапа укриттів. Сьогодні уряд ухвалив відповідну постанову, пише пресслужба МВС.

У реєстр уже внесли інформацію про близько 60 тисяч укриттів. Далі МВС та Мінцифри інтегрують цю базу до застосунку «Дія», щоб у кожного громадянина, навіть в офлайн-режимі, був доступ до інформації щодо найближчих укриттів.

Також громадяни зможуть переглянути фото укриття, а після відвідування — залишити відгук. Постанова зобовʼязує органи державної влади та місцевого самоврядування постійно оновлювати інформацію про укриття, а ще контролювати їхній стан і доступність.