The New York Times: Заборонене санкціями західне обладнання потрапляє у росію через порти Марокко і Туреччини

Російські компанії після введення західних санкцій почали закуповувати телекомунікаційне обладнання та мікрочипи для систем озброєння і дронів через мережу посередників у Китаї, а також у Марокко і Туреччині.

Про це пише The New York Times, вивчивши витоки з електронної пошти російських чиновників, а також торговельні документи і записи розмов співробітників комерційних компаній з рф.

Ці документи, зазначає видання, показують, як російські компанії «йдуть на крок попереду спроб США відрізати їх від закупівель».

Частину санкційного обладнання, закупленого в інших країнах, зокрема в Китаї, везуть через Марокко. У порту Танжер-Мед заборонене до ввезення в росію обладнання та компоненти, зокрема продукцію компаній Cisco, HP, Juniper, Ericsson і Nokia, перевантажують із судна на судно — цей процес називається перевалкою. Так товар доїжджає до росії. Подібний торговий шлях проходить і через Туреччину.

Санкційне обладнання відкрито продається в російських спеціалізованих інтернет-магазинах, зокрема в магазинах Nag, OCS Distribution, 3Logic Distribution і 4Telecom. З початку повномасштабної війни компанія Nag через посередників закупила американську високотехнологічну продукцію на суму близько $100 мільйонів. З Китаю за 2023 рік імпортували товарів на $150 мільйонів — купити можна навіть технології для відеоспостереження.

Схожу схему закупівель використовувала російська телеком-компанія Convex. Купивши обладнання для передавання даних на сайті Nag, інженери Convex, як випливає з листування, вирушили встановлювати його в управління Федеральної служби безпеки росії в Єкатеринбурзі. На російський ринок надходить стільки забороненого до ввезення обладнання і компонентів, що у покупців навіть є вибір. Так співробітники Convex обговорювали закупівлю в іншого постачальника, адже там «дешевше, ніж у Nag».

Російські торгові чиновники у листуваннях уточнюють, коли і як будуть перевантажуватися товари, де можна ремонтувати судна, які ходять під російським прапором, і розповідають про те, що турецькі порти приймають оплату в рублях.

Компанія Cisco відмовилася від коментарів журналістам. У компаніях Ericsson, Nokia, Juniper і IBM заявили, що товари імпортувалися в росію без узгодження з ними. Представники OCS Distribution оголосили, що торговельний майданчик «не продає продукти з порушенням міжнародних санкцій і обмежень».