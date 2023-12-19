В Україні зібрали рекордний врожай з одного гектара

Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський заявив, що цьогоріч в Україні рекордний врожай з одного гектара.

Про це він повідомив на конференції Victory Harvest.

За його словами, високій врожайності допомогла погода.

«Погода, звичайно, допомогла, але без героїчної роботи аграріїв ми б не отримали таких результатів», — додав міністр.

Підтримувати роботу аграрного сектора, зокрема найменших фермерів, допомагають міжнародні партнери. Також наступного року аграрії зможуть розраховувати на кредитування під 5—7—9 відсотків та грантову програму на розвиток садівництва, тепличного господарства та переробку.