Офіс генпрокурора контактує з російським експолковником Саліковим, який хоче свідчити в МКС

Офіс генерального прокурора України досліджує інформацію від колишнього російського полковника і «вагнерівця» Ігоря Салікова, який хоче свідчити в Міжнародному кримінальному суді про воєнні злочини рф в Україні.
Про це повідомив керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту ОГП Юрій Бєлоусов в етері «Радіо Свобода».
За його словами, Офіс генпрокурора понад пів року працює з Ігорем Саліковим, який надає Україні свідчення про дії росії з 2013 року — з часу підготовки до вторгнення, та особливості відкритого вторгнення.
Юрій Бєлоусов додав, що деякі дані про воєнні злочини ОГП уже підтвердив, проте ще не ясно, чи підтвердиться й інша інформація від російського ексвійськового. Зокрема, вдалося підтвердити вбивство цивільного на території Київської області.
З чого почалася співпраця Офісу генпрокурора та Салікова, очільник департаменту не уточнив.
- 18 грудня Ігоря Салікова затримали в аеропорту в Нідерландах. Він приїхав туди, щоб свідчити про воєнні злочини росії. Експолковник направив до МКС лист із заявами про те, хто віддавав накази окупантам, про фальсифікацію псевдореферендуму в Донецьку, викрадення українських дітей до Білорусі та російські операції під фальшивим прапором на Донеччині із вбивствами цивільних. Ігор Саліков пояснив своє звернення до МКС втратою віри в російську справу. Поки що не відомо, чи розгляне суд його лист.