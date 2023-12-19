Цифрова система на вʼїзді до ЄС запрацює восени 2024 року

Нова цифрова система вʼїзду до Євросоюзу, що передбачає зняття відбитків пальців і сканування облич, запрацює восени 2024 року.
Про це повідомляє The Guardian.
За даними медіа, оновлена система в’їзду/виїзду EES має запрацювати 6 жовтня 2024 року. Наразі компанія Eurotunnel тестує технологію, за допомогою якої зібрані на кордонах біометричні дані збиратимуть у загальноєвропейську базу. Мандрівники повинні погодитися, щоб під час першого прибуття в країни блоку зняли їхні відбитки пальців і сканували обличчя.
Тестовий запуск, який планували вже цього року, довелося відкласти через побоювання, що нова система завадить людям приїхати на літні Олімпійські ігри в Парижі.
Очікується, що цифрова система спричинить значні затримки. За розрахунками Eurotunnel, середній час проходження автівки через французький кордон зросте з менш ніж 60 секунд до 5—7 хвилин.
- У 2020 році Європейський парламент і представники Ради ЄС домовилися про реформу Візової інформаційної системи (VIS). Її використовують для реєстрації та перевірки людей, які оформлюють короткострокові шенгенські візи й посвідки на проживання. Реформа дозволить детальніше перевіряти дані заявників і забезпечить сумісність з іншими базами даних.