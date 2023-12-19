Генштаб: За добу російська армія втратила понад 1 100 військових. Яка ситуація на фронті

Минулої доби російська армія втратила приблизно 1 140 військових, 15 танків, 19 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем і засіб ППО. Загалом на війні в Україні вже загинули 348 300 росіян.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

У напрямку Купʼянська українські оборонці відбили 10 атак в районі Макіївки на Луганщині і Тернева Донецької області. Також українські воїни відбили 21 атаку противника біля Богданівки, Андріївки та Кліщіївки. Пʼять атак відбито в околицях Синьківки і на сході Петропавлівки (Харківська область).

Окупанти все ще намагаються оточити Авдіївку. Сили оборони України відбили 11 атак противника неподалік міста, ще 13 атак поблизу Тоненького, Первомайського, Сєверного та Невельського.

Сили оборони України продовжують стримувати ворога на околицях Новомихайлівки на Донеччині. Українські захисники відбили 13 атак у тому районі.

Крім того, Сили оборони відбили ще 17 атак противника біля Роботиного і Новопокровки на Запоріжжі.

Українські ракетні війська вдарили по артилерійській системі російських окупантів.