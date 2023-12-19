В Ісландії після кількамісячних землетрусів почалося виверження вулкана

На півострові Рейкʼянес на південному заході Ісландії після кількох тижнів інтенсивного землетрусу сталося виверження вулкана, повідомляє BBC.

Виверження почалося за 4 кілометри від Гріндавіку. Раніше близько чотирьох тисяч жителів міста евакуювали. На місце направили гелікоптер, щоб оцінити масштаб виверження.

У вулкані зʼявилася тріщина близько 3,5 км завдовжки, а швидкість течії лави становить від 100 до 200 кубометрів на секунду. У Метеорогічному офісі зазначають, що це в рази більше, ніж під час попередніх вивержень на півострові Рейкʼянес за останні роки.

Icelandic Meteorological Office