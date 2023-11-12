В Ісландії оголосили надзвичайний стан через можливе виверження вулкана. Жителів міста Гріндавік евакуювали

Ісландія оголосила надзвичайний стан після серії землетрусів. Метеорологічне управління країни заявило про значний ризик виверження вулкана Фаградальсфʼялль. Жителям міста Гріндавік наказали евакуюватися.

Про це пише BBC.

Професор вулканології в Університеті Ісландії Тор Тордасон сказав, що ріка магми довжиною 15 км, що протікає під півостровом Рейкʼянес, усе ще активна. Виверження може початися в будь-який момент протягом наступних кількох днів. Імовірно, це станеться в межах міста Гріндавік.

Зсуви через підземні поштовхи у Гріндавіку. Reuters

Агентство цивільного захисту Ісландії заявило, що близько 4 тисяч жителів повинні залишити місто, але також підкреслило, що евакуація не є екстреною і у влади «є достатньо часу для реагування». Усі дороги до міста закрили.

Згодом деяким людям дозволили ненадовго повернутися в Гріндавік, щоб забрати найнеобхідніші речі та домашніх тварин.