В Ісландії оголосили надзвичайний стан через можливе виверження вулкана. Жителів міста Гріндавік евакуювали

Ісландія оголосила надзвичайний стан після серії землетрусів. Метеорологічне управління країни заявило про значний ризик виверження вулкана Фаградальсфʼялль. Жителям міста Гріндавік наказали евакуюватися.
Про це пише BBC.
Професор вулканології в Університеті Ісландії Тор Тордасон сказав, що ріка магми довжиною 15 км, що протікає під півостровом Рейкʼянес, усе ще активна. Виверження може початися в будь-який момент протягом наступних кількох днів. Імовірно, це станеться в межах міста Гріндавік.
Агентство цивільного захисту Ісландії заявило, що близько 4 тисяч жителів повинні залишити місто, але також підкреслило, що евакуація не є екстреною і у влади «є достатньо часу для реагування». Усі дороги до міста закрили.
Згодом деяким людям дозволили ненадовго повернутися в Гріндавік, щоб забрати найнеобхідніші речі та домашніх тварин.
- Ісландія є одним із найбільш геологічно активних регіонів у світі, де розташовано близько 30 активних вулканів. Із кінця жовтня Метеорологічна служба Ісландії зафіксувала понад 20 тисяч підземних поштовхів. Якщо магма почне підніматися вгору, може статися виверження вулкана. За останні роки у цьому місці було три виверження, а перед цим їх фіксували близько 800 років тому.