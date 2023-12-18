США зможуть розміщувати свої війська у Фінляндії. Країни підписали угоду

США та Фінляндія підписали договір Defence Cooperation Agreement (DCA) про оборонне співробітництво. Це дозволить американським силам перебувати й тренуватися на фінській території.

Про це повідомили на пресконференції державний секретар США Ентоні Блінкен, міністр оборони Фінляндії Антті Гяккянен, міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен.

Американський дипломат назвав це історичним кроком у співпраці між двома країнами, також привітавши вступ Фінляндії у НАТО.

«Вступ у НАТО разом із DCA дає нам імпульс підняти співпрацю між США та Фінляндією до наступного рівня», — додала Еліна Валтонен.

Угода також передбачає розміщення американської оборонної техніки у Фінляндії. Загалом Пентагон отримає доступ до 15 фінських військових баз. Це включає чотири авіабази, військовий порт і залізничний доступ до північної Фінляндії, де військові США матимуть складську зону поруч із залізницею, яка веде до російського кордону. Водночас Вашингтон не може розгортати свою постійну військову базу в країні.

До цього США підписали оборонні угоди зі Швецією, Норвегією, Естонією, Латвією, Литвою, Польщею, Словаччиною, Чехією, Угорщиною та Болгарією.