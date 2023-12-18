Спостерігачі ОБСЄ знайшли порушення на виборах у Сербії, де перемогла партія президента Вучича

Міжнародна моніторингова місія від ОБСЄ виявила порушення на дострокових парламентських виборах у Сербії, на яких перемогла партія президента Александара Вучича.

Про це пише Reuters.

Спостерігачі заявили про несправедливу конкуренцію правлячої Сербської прогресивної партії (SNS), втручання Вучича у передвиборчу кампанію, упередженість медіа та підкуп голосів.

Керівник місії спостерігачів ОБСЄ Рейнгольд Лопатка додав, що президент активно агітував за свою партію SNS, хоча його не було у виборчому списку, який назвали на його честь: «Александар Вучич — Сербія не повинна зупинятися».

Спостерігачі зафіксували зловживання державними ресурсами, відсутність розмежування службових функцій і передвиборчої діяльності, а також залякування та тиск на виборців, зокрема підкуп.

Ще місія ОБСЄ звернула увагу на словесні образи журналістів з боку чиновників та скоординовані напади на журналістів через провладні медіа.

Міжнародна місія зі спостереження за виборами в Сербії налічувала 361 спостерігача з 45 країн. Вона закликала владу країни «усунути всі недоліки», які можуть впливати на результати голосування.