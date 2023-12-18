Спостерігачі ОБСЄ знайшли порушення на виборах у Сербії, де перемогла партія президента Вучича

Міжнародна моніторингова місія від ОБСЄ виявила порушення на дострокових парламентських виборах у Сербії, на яких перемогла партія президента Александара Вучича.
Про це пише Reuters.
Спостерігачі заявили про несправедливу конкуренцію правлячої Сербської прогресивної партії (SNS), втручання Вучича у передвиборчу кампанію, упередженість медіа та підкуп голосів.
Керівник місії спостерігачів ОБСЄ Рейнгольд Лопатка додав, що президент активно агітував за свою партію SNS, хоча його не було у виборчому списку, який назвали на його честь: «Александар Вучич — Сербія не повинна зупинятися».
Спостерігачі зафіксували зловживання державними ресурсами, відсутність розмежування службових функцій і передвиборчої діяльності, а також залякування та тиск на виборців, зокрема підкуп.
Ще місія ОБСЄ звернула увагу на словесні образи журналістів з боку чиновників та скоординовані напади на журналістів через провладні медіа.
Міжнародна місія зі спостереження за виборами в Сербії налічувала 361 спостерігача з 45 країн. Вона закликала владу країни «усунути всі недоліки», які можуть впливати на результати голосування.
- На виборах у Сербії змагалися 18 партій і блоків. Перемогла Сербська прогресивна партія (SNS) президента Александара Вучича з результатом 46,3%. На другому місці — «Сербія проти насильства» з 23,6%, а третьому — коаліція Соціалістичної партії Сербії (SPS) з 6,6%.
- «Сербія проти насильства» звинуватила правлячу партію у фальсифікації виборів і заявила, що подасть скаргу до державної виборчої комісії.