Латвія вимагає, щоб з країни виїхали понад тисячу росіян

Понад тисяча громадян росії, які проживають у Латвії, можуть виселити з країни.

Про це на каналі TV3 заявила керівник Управління у справах громадянства та міграції Майра Розе, передає Delfi.

За її словами, близько 15 500 росіян запросили постійний, а майже 3 000 — тимчасовий дозвіл на проживання.

З них близько 2 200 людей не виконали умови, щоб залишитися в Латвії. Однак це ще не остаточна цифра, оскільки росіяни продовжують подавати документи.

«Понад 1 000 людей підлягають виселенню. Ми бачимо, що є багато тих, хто запізнився, хто все ще намагається розібратися, подати документи на тимчасовий ВНЖ, але, на жаль, ми повинні сказати їм, що вони мають виїхати, бо вони не підпадають під жоден пункт закону», — сказала Розе.