СБУ викрила мережу російських агентів, які наводили ракети на Запоріжжя

Служба безпеки викрила і знешкодила російську агентурну мережу, що коригувала удари окупантів по Запоріжжю, повідомили в пресслужбі СБУ.

Зокрема, затримали керівника групи. Він 18 жовтня 2023 року навів російські ракети на багатоповерхівку в центрі міста. Тоді через обстріл загинули пʼятеро людей, ще пʼятеро — отримали важкі поранення.

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Ворожим агентом виявився місцевий житель, член запорізького «клубу воєнної реконструкції». У середині жовтня цього року його дистанційно завербувала ФСБ. Зрадник взяв собі псевдонім «Палестинець». Крім нього, з росіянами співпрацювали ще четверо людей.

За даними слідства, вони розвідували місця базування Сил оборони на території Запоріжжя, а також передавали геолокації житлових будівель і промислових об’єктів. Отримані дані вони передавали «Палестинцю», а той уже далі передавав ФСБ через «зв’язкового» в одному з тимчасово окупованих міст на Запоріжжі.

Під час обшуків в агента ФСБ та його спільників знайшли вогнепальну зброю, комп’ютери і телефони з доказами злочинів, російську і радянську символіку.

Слідчі СБУ повідомили «Палестинцю» про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення, а нині російський агент перебуватиме під вартою.