Північна Корея знову запустила балістичну ракету. Вона впала в Японське море

Північна Корея 18 грудня запустила міжконтинентальну балістичну ракету. Вона може подолати понад 15 тисяч км, тобто вона може досягти будь-якої точки Японії та материкової частини Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Reuters.

Ракету запустили поблизу Пхеньяну в бік моря біля східного узбережжя Північної Кореї. Вона подолала близько 1 000 км, повідомили в Обʼєднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї.

Міністерство оборони Японії повідомило, що політ тривав 73 хвилини. За даними Японії, ракета піднялася на понад 6 000 км і впала в море західніше японського острова Хоккайдо.